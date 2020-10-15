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Банк «Открытие»: 43% жителей регионов Центральной России считают себя удачливыми в финансах

7info7

43% жителей регионов Центральной России считают себя в той или иной степени удачливыми в финансовых делах. При этом в финансовых неудачах респонденты винят преимущественно себя и свои ошибки. Только 2% респондентов для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. В среднем для счастья жителям регионов Центральной России достаточно 80 — 100 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Абсолютно удачливыми в денежных делах считают себя 2% жителей регионов Центральной России. Еще 41% назвали себя скорее удачливыми, чем неудачниками. 12% респондентов считают себя неудачливыми в финансовых вопросах. Самая высокая доля сомневающихся в своей финансовой удачливости в Южном федеральном округе — 30%, самая низкая – на Северо-Западе (10%).

54% жителей регионов Центральной России (на Урале и в Сибири респонденты разделяют это мнение) назвали главной причиной своих финансовых неудач собственные ошибки. 22% сетуют на стечение обстоятельств. 12% полагают, что их неудачи в деньгах связаны с несправедливым устройством мира (эта точка зрения особенно популярна на Северном Кавказе – 26%). 4% респондентов назвали причиной своих финансовых неурядиц ошибки окружающих, еще 3% — слабое здоровье.

53% жителей регионов Центральной России считают финансовую удачу результатом упорного труда и наградой за предприимчивость. 25% респондентов утверждают, что это счастливая случайность, 22% — связывают финансовую удачливость с богатыми родственниками.

Для счастья жителям регионов Центральной России необходима любовь и семья, так считают 79% опрошенных. Тем не менее, половине респондентов возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа, этот критерий выбрали 49% респондентов.24% прямо сказали, что для счастья им нужно «много денег». 12% опрошенным для счастья нужна слава, признание людей.

Чтобы стать счастливее, 42% жителей Центральной России хотели бы зарабатывать как минимум в 10 раз больше, чем сейчас. 8% опрошенных честно признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов США. Только 2% жителей регионов Центральной России для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас (наиболее высока доля довольных своими доходами в Московском регионе и на Северо-Западе -6%, самая низкая — на Северном Кавказе -1%).

При этом в среднем жители Центральной России считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья — 80-100 тысяч.

45% жителей Центральной России не верит в «денежные приметы». 34% респондентов считают себя суеверными в денежных вопросах. Так, наиболее актуальными приметами респонденты назвали: аккуратно держать купюры в кошельке, иметь дома денежное дерево, не давать деньги вечером и прочее.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 09-12 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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