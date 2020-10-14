Банк «Открытие»: 41% россиян считают себя удачливыми в финансах

41% россиян считают себя в той или иной степени удачливыми в финансовых делах. При этом в финансовых неудачах наши сограждане винят преимущественно себя и свои ошибки, а не общее несправедливое устройство мира или стечение обстоятельств. Только 4% для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. В среднем для счастья россиянину достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Абсолютно удачливыми в денежных делах считают себя 2% россиян. Тут рекордсмен Московский регион, где этот показатель составил 7%. Еще 39% назвали себя скорее удачливыми, чем неудачниками. Такой ответ наиболее популярен в Уральском федеральном округе — 45%.

Скорее неудачливыми в финансовых делах назвала себя ровно четверть опрошенных. Самая высокая доля сомневающихся в своей финансовой удачливости в Южном федеральном округе — 30%. Уверенно признаются в том, что им не везет с деньгами, 14% россиян. Наиболее высока эта доля на Северном Кавказе (19%), самая низкая – на Северо-Западе (10%).

53% россиян (в том числе 56% в Московском регионе, на Урале и в Сибири) назвали главной причиной своих финансовых неудач собственные ошибки. 24% сетуют на стечение обстоятельств (тут с большим отрывом лидирует Дальний Восток- 34%). 14% полагают, что их неудачи в деньгах связаны с несправедливым устройством мира (эта точка зрения особенно популярна на Северном Кавказе – 26%, тогда как на Дальнем Востоке так считают только 5% опрошенных). 5% россиян назвали причиной своих финансовых неурядиц ошибки окружающих, еще 3% — слабое здоровье.

57% считают финансовую удачу результатом упорного труда (в том числе 65% уральцев и 64% жителей Московского региона). 49% (на этот вопрос можно было давать больше одного ответа) полагают, что финансовый успех становится наградой за активность и предприимчивость. Эта точка зрения особенно популярна на Дальнем Востоке (55%), в столичном регионе и Сибири (по 54%). 19% назвали главной причиной удачи в деньгах наличие богатых родственников. 25% респондентов — счастливую случайность. Наивысшая доля давших такой ответ в Южном федеральном округе (35%) и Московском регионе (32%), а вот на Дальнем Востоке так думают только 16%.

При этом деньги вовсе не главное, что нужно для счастья россиянам. На первом месте у большинства в списке главных признаков счастья — любовь и семья. Так считают 71% опрошенных и ни в одном из регионов этот показатель не меньше 66%.

Тем не менее, половине респондентов возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Наиболее популярен этот критерий счастья у жителей Сибири (57%) и Урала (56%). 26% прямо сказали, что для счастья им нужно «много денег». Тут в лидерах Северо-Кавказский и Приволжский округа (по 31%).

10% опрошенных для счастья нужна слава, признание людей. Сильнее всего жажда славы предсказуемо у жителей Москвы и Московской области (14%), тогда как на Северном Кавказе это показатель счастья лишь для 4%.

Чтобы стать счастливее, 43% россиян хотели бы зарабатывать как минимум в 10 раз больше, чем сейчас (в том числе 48% жителей Южного федерального округа). 8% опрошенных честно признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов США.

Только 4% россиян для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. Наиболее высока доля довольных своими доходами в Московском регионе и на Северо-Западе (6%), самая низкая — на Северном Кавказе (1%).

При этом в среднем россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья — 100-150 тысяч. Москвичам для счастья нужно больше денег — 150-300 тысяч рублей в месяц.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 09-12 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.