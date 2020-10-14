Среда, 14 октября, 2020
17.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираЭкономика

Банк «Открытие»: 41% россиян считают себя удачливыми в финансах

7info7

41% россиян считают себя в той или иной степени удачливыми в финансовых делах. При этом в финансовых неудачах наши сограждане винят преимущественно себя и свои ошибки, а не общее несправедливое устройство мира или стечение обстоятельств. Только 4% для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. В среднем для счастья россиянину достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Абсолютно удачливыми в денежных делах считают себя 2% россиян. Тут рекордсмен Московский регион, где этот показатель составил 7%. Еще 39% назвали себя скорее удачливыми, чем неудачниками. Такой ответ наиболее популярен в Уральском федеральном округе — 45%.

Скорее неудачливыми в финансовых делах назвала себя ровно четверть опрошенных. Самая высокая доля сомневающихся в своей финансовой удачливости в Южном федеральном округе — 30%.  Уверенно признаются в том, что им не везет с деньгами, 14% россиян. Наиболее высока эта доля на Северном Кавказе (19%), самая низкая – на Северо-Западе (10%).

53% россиян (в том числе 56% в Московском регионе, на Урале и в Сибири) назвали главной причиной своих финансовых неудач собственные ошибки. 24% сетуют на стечение обстоятельств (тут с большим отрывом лидирует Дальний Восток- 34%). 14% полагают, что их неудачи в деньгах связаны с несправедливым устройством мира (эта точка зрения особенно популярна на Северном Кавказе – 26%, тогда как на Дальнем Востоке так считают только 5% опрошенных). 5% россиян назвали причиной своих финансовых неурядиц ошибки окружающих, еще 3% — слабое здоровье.

57% считают финансовую удачу результатом упорного труда (в том числе 65% уральцев и 64% жителей Московского региона). 49% (на этот вопрос можно было давать больше одного ответа) полагают, что финансовый успех становится наградой за активность и предприимчивость. Эта точка зрения особенно популярна на Дальнем Востоке (55%), в столичном регионе и Сибири (по 54%). 19% назвали главной причиной удачи в деньгах наличие богатых родственников. 25% респондентов — счастливую случайность. Наивысшая доля давших такой ответ в Южном федеральном округе (35%) и Московском регионе (32%), а вот на Дальнем Востоке так думают только 16%.

При этом деньги вовсе не главное, что нужно для счастья россиянам. На первом месте у большинства в списке главных признаков счастья — любовь и семья. Так считают 71% опрошенных и ни в одном из регионов этот показатель не меньше 66%.

Тем не менее, половине респондентов возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Наиболее популярен этот критерий счастья у жителей Сибири (57%) и Урала (56%). 26% прямо сказали, что для счастья им нужно «много денег». Тут в лидерах Северо-Кавказский и Приволжский округа (по 31%).

10% опрошенных для счастья нужна слава, признание людей.  Сильнее всего жажда славы предсказуемо у жителей Москвы и Московской области (14%), тогда как на Северном Кавказе это показатель счастья лишь для 4%.

Чтобы стать счастливее, 43% россиян хотели бы зарабатывать как минимум в 10 раз больше, чем сейчас (в том числе 48% жителей Южного федерального округа). 8% опрошенных честно признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов США.

Только 4% россиян для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. Наиболее высока доля довольных своими доходами в Московском регионе и на Северо-Западе (6%), самая низкая — на Северном Кавказе (1%).

При этом в среднем россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья — 100-150 тысяч. Москвичам для счастья нужно больше денег — 150-300 тысяч рублей в месяц.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 09-12 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Аркадий Фомин показал, как бы выглядели его «близецы-иностранцы»

Новости Рязани
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поделился забавным фото в своём Instagram-аккаунте. Руководитель регионального парламента написал, что сделал фотографию...
Узнать больше

В Рязанской области из-за ограничений перенесли ближайшие концерты на неопределенное время

Культура
В Рязанской области, в связи с распоряжением губернатора, перенесли все ближайшие концерты, которые должны были проходить на площадке "DEEP CLUB". Об этом...
Узнать больше

Какая ответственность наступает за использование чужой банковской карты?

Новости Рязани
РИА "7 новостей" совместно с Прокуратурой Рязанской области рассказывает, какая ответственность наступает за использование чужой банковской карты. В...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На должность председателя Рязанской Облдумы вновь избран Аркадий Фомин

Власть
Во вторник, 13 октября, состоялось первое заседание Рязанской областной Думы VII созыва. С приветственным словом на заседании выступил...
Узнать больше

В Рязанской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Новости Рязани
Во вторник, 13 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам. В нм он рассказал об усилении ограничений из-за...
Узнать больше

Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют

Новости Рязани
Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали в понедельник, 12 октября. На пресс-конференции, посвященной этому, выступил министр физической культуры...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+