Аудиторы заявили о росте зарплат россиян за последние десять лет

За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. В то же время вдвое выросли и цены. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».

Так, с апреля 2009-го по апрель 2019 года средняя номинальная начисленная зарплата в государственном секторе выросла с 15,8 тыс. до 39,6 тыс. рублей, в негосударственном (за исключением малых предприятий) – с 21,7 тыс. до 56,5 тыс. рублей. При этом за аналогичный период удвоились и цены.

В то же время россияне могли бы получать меньше, если бы работодатели повышали зарплаты только на уровень инфляции. Однако работники коммерческого сектора временно выиграли бы от индексации зарплат в 2015 и 2016 годах — тогда инфляция достигала пиковых значений в 11,4% и 12,9%. При этом ежегодное повышение окладов лишь на уровень роста цен привело бы к отставанию такой зарплаты от фактически сложившейся в экономике.

По просьбе «Известий» аналитики оценили, какими могут быть последствия для бизнеса в случае внесения в Конституцию России поправки о ежегодной индексации зарплат на уровень инфляции. Специалисты утверждают, что де-факто такая норма уже соблюдается, поэтому для большинства компаний это не станет дополнительной нагрузкой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

