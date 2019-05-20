Жить нужно не для себя и не для

других, а со всеми и для всех.

Н.Ф. Федоров

2019 год в Рязанской области — год Николая Федоровича Фёдорова, 190 лет со дня его рождения. Мы продолжаем серию публикаций, посвященных нашему земляку, уроженцу деревни Ключи Сасовского района. Телеканал «Россия – Культура» создал фильм из трех частей об отце русского космизма. Фильм называется «Восьмой день творения, или русский космизм». Очень хотелось, чтобы рязанцы знали историю своего края, Малой Родины. Найдите время, посмотрите фильм о праведнике, авторе «общего дела» – Николае Фёдорове.

Фильм назван «Восьмой день творения, или русский космизм». Что же такое «Восьмой день творения»? Это человеческая история. Святой Иоанн Дамаскин (VIII век) назвал «осьмый век» — будущим.

Первая часть фильма – это рассказ о жизненном пути Н.Фёдорова от рождения до смерти, с одной стороны, а с другой – это история становления «общего дела», то есть фактически о бессмертии Фёдорова, о бессмертии, котором он мечтал. О человеке активном, творческом, способном развивать мир и природу, не навредив ей при этом.

В фильме анализируется большой исторический период, равный жизни Николая Федоровича Фёдорова, сплетаются исторические события (разрушительные и позитивные, революции и эволюционные периоды) и жизни людей, все связывается воедино судьбой и делом Фёдорова. Современники: Л.Н. Толстой,Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Л.О. Пастернак, Н.А. Бердяев высказываются о нашем земляке, взглядах и мечтаниях.

Биографами и исследователями жизни и творчества Федорова, С.Г. Семеновой и А.Г. Гачевой, другими авторами даются трактовки его взглядов понятным всем нам языком, популярно и с уважением и любовью к московскому Сократу, уроженцу Рязанской земли.

В фильме Анастасия Георгиевна Гачева говорит о том, что Николай Фёдоров пытался остановить время. Смерть уничтожает все, почти все, но путь к возрождению – это память. Память — это основа истории. Фёдоров считал, что человек, созданный по образу и подобию Божьему, должен быть на земле активным, творцом, беречь природу, не разрушать ее, а учиться у нее же созиданию, умению приспосабливаться к меняющимся условиям.

Значительная часть фильма посвящена рассказу о Фёдорове-педагоге. Он 14 лет проработал учителем, поменял несколько школ:был неугоден руководству, потому что защищал учеников от наказания, одевал, кормил их и воспитывал «свободомыслие». Но ученики его очень любили, многие из них были верны до конца своей жизни взглядам учителя. Именно ученики Н.П. Петерсон и В.А. Кожевников за свой счёт уже после смерти Фёдорова, незадолго до революции, издали первую книгу с учением Фёдорова «Общее дело» в количестве 380 экземпляров не для продажи, как хотел бы сам Николай Федорович, а для людей.

Фильм очень интересен, доступен к восприятию, несмотря на сложность материала,и весьма познавателен, так как рассматривает жизнь и взгляды Фёдорова через призму современной ему эпохи. Фильм дает возможность почувствовать себя причастным к истории Родины, к истории предков. Цель достигается очень умело, а именно: воспитание должно начинаться у могил прадедов и прапрадедов. Каждый человек должен осознавать себя в первую очередь как потомок своих прадедов, сын, дочь, внук отцов и дедов, только тогда человечество будет бессмертным.

Галина Карпачёва