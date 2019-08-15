В Рязани представители древних городов обменялись опытом по сохранению исторической среды

15 августа в администрации Рязани состоялся диалог с участием представителей древних городов, собравшихся на международный форум. Участники обменялись опытом по сохранению исторической среды.

— Наша общая цель сохранять история облик наших городов, но при этом создавать комфортные условия для жителей города, строить социальные объекты, — сказала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская. — Мы обменяемся лучшими практикам, чтобы потом использовать в своих городах.

Участников обсуждения также приветствовали и. о. главы администрации Рязани Елена Сорокина и министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

В ходе презентаций представителей городов разных стран отмечали, что у всех у них одинаковые задачи: уравновесить историческую и новую среду, ведь любой город – живой организм и не может не развиваться. В докладах приводились примеры удачного соседства древнего центра и новых районов, исторической и современной застройки, а также удачной реставрации старых зданий. Выступающие отмечали необходимость системного подхода к размещению рекламы и информации, которая оказывает существенное влияние на внешний облик города.

Опыт по сохранению исторической среды многих городов, представленных на форуме, выглядел впечатляющим, но и Рязань привела отдельные удачные примеры. В частности, как образец восстановления памятника архитектуры был представлен реконструированное здание ликёро-водочного завода (ранее- винного склада) на улице Павлова.