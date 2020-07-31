Сергей Гармаш уходит из «Соверменника»

Народный артист России Сергей Гармаш принял решение уйти из «Современника», сообщает РИА Новости. В этом столичном театре актёр прослужил 36 лет.
О своём решении Гармаш объявил на собрании труппы. Его он связывает с уходом из жизни руководителя «Современника» Галины Волчек и ситуацией, которая сложилась вокруг её смерти. Ситуацию эту Гармаш назвал «чудовищной».
В своём открытом письме, фрагментами которого поделился «МК», он отметил: кабинет Волчек разрушили мгновенно. В театре идёт расправа над профессионалами, которые отдали ему много лет своей жизни.
Происходящее не оставляет актёру шанса продолжить работать в труппе театра.
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