Сергей Гармаш уходит из «Соверменника»

Народный артист России Сергей Гармаш принял решение уйти из «Современника», сообщает РИА Новости. В этом столичном театре актёр прослужил 36 лет.

О своём решении Гармаш объявил на собрании труппы. Его он связывает с уходом из жизни руководителя «Современника» Галины Волчек и ситуацией, которая сложилась вокруг её смерти. Ситуацию эту Гармаш назвал «чудовищной».

В своём открытом письме, фрагментами которого поделился «МК», он отметил: кабинет Волчек разрушили мгновенно. В театре идёт расправа над профессионалами, которые отдали ему много лет своей жизни.

Происходящее не оставляет актёру шанса продолжить работать в труппе театра.