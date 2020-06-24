Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

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Новость о разводе актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова оказалась розыгрышем. Об этом в интервью «КП» рассказал Владимир Маркони, ведущий YouTube-шоу «Comment Out», в котором знаменитости выполняют провокационные задания.

Маркони рассказал, что звёздная пара недавно участвовала в проекте. Им досталось синхронное задание. Именно поэтому посты о разводе Харламов и Асмус опубликовали друг за другом.

Обычно в нашем шоу выполняет наказание один из участников шоу. В этот раз испытание пришлось пройти двоим участникам. Этот весёлый розыгрыш взбудоражил медийное пространство, — отметил ведущий шоу.

По его словам, выпуск с участием семейной пары выйдет в июле. Тогда его участники и раскроют все карты.

Напомним, ранее в соцсетях у Харламова и Асмус появились посты, в которых супруги рассказали, что разводятся. При этом они отметили: ни фильм «Текст», ни самоизоляция не повлияли на их решение.