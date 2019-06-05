Прилепин рассказал о привлечении рэперов в МХАТ им. Горького

Писатель Захар Прилепин, который в декабре стал заместителем художественного руководителя МХАТ им. М. Горького, рассказал «Известиям» о реализации на сцене театра проектов «40 поэтов» и «40 музыкантов».

По его словам, речь, в частности, идет о проектах, которые «не знает московская снобистская публика и игнорируют раскрученные радиостанции».

«Наша музыка и музыкальные группы задавлены попсой, популярными медиаформатами. А ведь есть интересные, умные, серьезные музыканты: «Аффинаж», Бранимир, «Ундервуд», «25/17», Хаски, Рич. Это люди, которые способны на негламурные акустические проекты, могут что-то спеть, сказать, сообщить, поговорить с людьми. Буду заниматься налаживанием этого диалога», — сказал Прилепин.

Писатель подчеркнул, что ему нравится рэп, но «не нравится то, что с ним произошло — он начал оглупляться, стал тупым, пошлым, мерзким».

«Там, где было пространство высказывания, муки, человеческой беды, где что-то происходило, опять вылез шоу-бизнес», — резюмировал он.

Подробнее — в интервью «Известиям»: «Где была беда — вылез шоу-бизнес»