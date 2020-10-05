Премьеру фильма «Чернобыль» Данилы Козловского перенесли на полгода

Премьера фильма «Чернобыль» Данилы Козловского перенесли на 15 апреля 2021 года. Это связано с пандемией, которая внесла неопределенность на кинорынок. Об этом сообщает Social Media News.

Картина должна была выйти в октябре 2020 года. Фильмы собирались показать не только в России, но и в США, Японии и других странах. Общий бюджет фильма составил примерно 690 млн рублей.

«Чернобыль» расскажет про ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС в 1986 году. Весь сюжет построен вокруг трех мужчин: пожарного, водолаза и инженера. Помимо самого Козловского, в фильме также снялись Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Филипп Авдеев.