Потап и Настя Каменских стали мужем и женой

Сегодня, 23 мая, украинская певица Настя Каменских стала законной супругой своего коллеги, музыканта Алексея Потапенко, выступающего под псевдонимом «Потап».

О важном событии в жизни звезда шоу-бизнеса сообщила в социальной сети Instagram. Певица поблагодарила своего супруга за сдержанность, которую он проявил по отношению к её желанию не демонстрировать публике их личные отношения.

Как и положено музыканту, свои чувства к супруге Потап выразил в новой музыкальной композиции «Константа».