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Культура Новости мира 23 мая 2019 12:57 | Просмотров:

Потап и Настя Каменских стали мужем и женой

 Сегодня, 23 мая, украинская певица Настя Каменских стала законной супругой своего коллеги, музыканта Алексея Потапенко, выступающего под псевдонимом «Потап».

О важном событии в жизни звезда шоу-бизнеса сообщила в социальной сети Instagram. Певица поблагодарила своего супруга  за сдержанность, которую он проявил по отношению к её желанию не демонстрировать публике их личные отношения.

Как и положено музыканту, свои чувства к супруге Потап выразил в новой музыкальной композиции «Константа».

 

 

 
 
 
 
 
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Особенные чувства рождают особенные произведения😍 Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит @realpotap «Константа»💕 ⠀ Вслушайтесь в строки нового трека @realpotap и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете❤❤❤ Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. 💞 ⠀ Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов🙏🏻Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. 🙏🏻 Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь🙏🏻 Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! 🥰 ⠀ Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! 😊Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары❤ Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами! 🐻💎 #BearAndDiamond

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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