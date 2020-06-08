Панина выгнали с похорон Кокшенова

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Актёра Алексея Панина выгнали с похорон Михаила Кокшенова. Церемония прощания с народным артистом России проходила в Москве в Митинском крематории.

Панин прокомментировал случившийся с ним инцидент. Оказалось, что негативную реакцию присутствующих он вызвал своим мнением о том, что Кокшенов был бездарным режиссёром. Его он высказал перед гробом артиста.

— Я же правду сказал. Никто не хочет её слышать, — отметил Панин.

При этом Панин не отрицает: Кокшенов был очень талантливым актёром. Он отметил, что его жизнь и творческая карьера тесно связаны с личностью умершего. Тот «приютил» его, когда Панин только начинал путь артиста, пишет РЕН ТВ.