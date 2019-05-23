Опубликован трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»

Опубликован официальный трейлер нового фильма «Терминатор: Тёмные судьбы».

Сообщается, что действие картины будет разворачиваться после событий, описанных в фильме «Терминатор 2: Судный день». На экране вновь можно будет увидеть Арнольда Шварценеггера и Линду Хэмилтон, сыгравших Т-800 и Сару Коннор.

Ну а самое главное, что продюсерами картины станут Джеймс Кэмерон и Дэвид Эллисон, а режиссёром Тим Миллер, снявший «Дэдпула». Так что можно предположить, что зрителей ждёт завораживающее зрелище.

На экраны картина должна выйти 31 октября.