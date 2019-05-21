Опубликован финальный трейлер «Истории игрушек 4»







Компания «Дисней» опубликовала финальный трейлер мультфильма «История игрушек 4».

Астро-рейнджер Базз, ковбой Вуди, пёс Спиралька, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям.