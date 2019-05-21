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Видео Культура Новости мира 21 мая 2019 16:36 | Просмотров:

Опубликован финальный трейлер «Истории игрушек 4»




Компания «Дисней» опубликовала финальный трейлер мультфильма «История игрушек 4».

Астро-рейнджер Базз, ковбой Вуди, пёс Спиралька, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям.

Сообщается, что в прокат мультфильм выйдет уже 20 июня.

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