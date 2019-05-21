Видео Культура Новости мира 21 мая 2019 16:36 Опубликован финальный трейлер «Истории игрушек 4» Поделиться Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Компания «Дисней» опубликовала финальный трейлер мультфильма «История игрушек 4». Астро-рейнджер Базз, ковбой Вуди, пёс Спиралька, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. Сообщается, что в прокат мультфильм выйдет уже 20 июня. Мы в Яндекс.Новости Мы в Яндекс Дзен Наш Telegram Тэги:Дисней, история игрушек 4, трейлер