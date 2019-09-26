Олег Басилашвили отметит юбилей спектаклем в Большом драматическом театре

Народный артист СССР Олег Басилашвили 26 сентября отмечает 85-летие. В интервью он рассказал, что отметит юбилей на сцене.

«В Большом драматическом театре зрители могут увидеть меня в ближайшее время в трех спектаклях. Это «Лето одного года» по сценарию американского драматурга Эрнеста Томпсона, в его основу легла пьеса «На золотом озере». А также спектакль по произведению Достоевского «Дядюшкин сон». Еще одна постановка называется «Палачи», — рассказал Басилашвили.

Также он заявил, что не любит «эти юбилейные дни», поэтому хочет побыть в тесном кругу семьи: жены, дочки, двоих внуков.

Об Олеге Басилашвили рассказали друзья и коллеги.

«Человек он по природе консервативный, и если в чем-то убежден — его не сдвинешь», — сказал народный художник РСФСР Эдуард Кочергин.

Режиссер Владимир Бортко признался, что Басилашвили для него — «пример порядочного человека».

Режиссер Владимир Краснопольский добавил, что Олег Басилашвили — «жадный до любой роли», именно поэтому они ему удавались и удаются.

«Театральные постановки, фильмы, в которых он снимался, с каждым разом раскрывали какой-то другой кусочек его таланта, который раньше не мог раскрыться в силу того, что не было необходимости», — подчеркнул Краснопольский.

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