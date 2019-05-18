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Культура Новости мира 18 мая 2019 08:55 | Просмотров:

Ксения Бородина призналась, что у нее началась паранойя

Известная телеведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram постом, в котором затронула тему работы спецслужб.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» подозревает, что спецслужбы могут контролировать социальные сети и мессенджеры. Она призналась, что не знает, какими социальными сетями можно пользоваться для максимальной безопасности. Звезда допускает, что на фоне информационной перегруженности у нее развивается паранойя.

Отметим, что мнения пользователей касательно публикации Ксении разделились. Некоторые поддержали знаменитость в ее опасениях, других не нашли повода для беспокойства, пишет портал «Bimru».

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

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