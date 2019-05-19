Анна Седокова поправилась, пытаясь похудеть

Знаменитая певица Анна Седокова поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram случившейся с ней неприятностью

Артистка рассказала, что решила похудеть. Однако это желание сыграло с ней злую шутку. Так, во время очередного взвешивания звезда обнаружила, что поправилась на полтора килограмма. Седокова призналась, что ненавидит весы и считает их худшим изобретением в истории человечества, пишет портал «Bimru».

Исполнительница добавила, что будет экспериментировать с питанием. Так, она начинает практиковать систему интервального голодания.