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Культура Новости мира 19 мая 2019 20:07 | Просмотров:

Анна Седокова поправилась, пытаясь похудеть

Знаменитая певица Анна Седокова поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram случившейся с ней неприятностью

Артистка рассказала, что решила похудеть. Однако это желание сыграло с ней злую шутку. Так, во время очередного взвешивания звезда обнаружила, что поправилась на полтора килограмма. Седокова призналась, что ненавидит весы и считает их худшим изобретением в истории человечества, пишет портал «Bimru».

Исполнительница добавила, что будет экспериментировать с питанием. Так, она начинает практиковать систему интервального голодания.

 

 
 
 
 
 
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