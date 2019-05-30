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Культура Новости мира 30 мая 2019 12:59 | Просмотров:

Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России




Поперечный шпагат балерины Анастасии Волочковой внесён в Книгу рекордов России. Об этом со ссылкой на главного редактора издания Станислава Коненко сообщает ИТАР-ТАСС.

Когда Волочкова садится на шпагат, длина размаха её ног составляет 225 сантиметров. Это расстояние измерил и официально зарегистрировал представитель Книги рекордов России.

Коненко рассказал, что побить рекорд известной балерины может любая жительница России. Для этого достаточно, чтобы длина ног в поперечном шпагате была больше, чем у Волочковой. При таком условии можно связываться с представителями Книги рекордов России.

Фото:  instagram.com/volochkova_art

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