Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России







Поперечный шпагат балерины Анастасии Волочковой внесён в Книгу рекордов России. Об этом со ссылкой на главного редактора издания Станислава Коненко сообщает ИТАР-ТАСС.

Когда Волочкова садится на шпагат, длина размаха её ног составляет 225 сантиметров. Это расстояние измерил и официально зарегистрировал представитель Книги рекордов России.

Коненко рассказал, что побить рекорд известной балерины может любая жительница России. Для этого достаточно, чтобы длина ног в поперечном шпагате была больше, чем у Волочковой. При таком условии можно связываться с представителями Книги рекордов России.

Фото: instagram.com/volochkova_art