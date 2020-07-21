Wildberries будет доставлять SIM-карты

В крупнейшем российском онлайн-ретейлере Wildberries появилась возможность приобрести SIM-карты Tele2. Проект стартовал с продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Еженедельно к проекту присоединяются новые регионы, а уже к концу июля комплекты для подключения оператора появятся на площадке онлайн-ретейлера по всей России. Во время шопинга на Wildberries клиенты могут вместе с другими товарами приобрести самые популярные тарифы Tele2 со скидкой до 34%.
Активировать SIM-карту можно самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2».
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:
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