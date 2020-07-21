Wildberries будет доставлять SIM-карты

«В условиях пандемии мы сделали ставку на развитие онлайн-каналов продаж: вывод подключений на Wildberries обусловлен тем, что здесь клиент может одновременно заказать товары из разных категорий, и телеком-продукты не должны быть исключением. Мы готовы присутствовать везде, где клиенту удобно покупать. По нашему мнению, продажи на крупнейшей онлайн-площадке гарантируют качественные подключения, поскольку клиент часто добавляет SIM-карту в корзину в комплекте со смартфоном. При этом современные клиенты привыкли к возможности получать карты здесь и сейчас, поэтому мы с партнером должны были организовать максимально быструю доставку. Tele2 отладила логистические процессы таким образом, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и гарантировать высокое качество сервиса».