Warner Bros. снимут «Матрицу-4»

Кинокомпания Warner Bros. объявила о намерении снять продолжение легендарной трилогии «Матрица». Об этом сообщает variety.com



Автором сценария и режиссёром картины станет Лана Вачовски, до смены пола Лоуренс Вачовски, снимавший первые части фильма. В роли Нео поклонники картины вновь увидят Киану Ривза, а Тринити сыграет Керри-Энн Мосс. Пока неясно, появится ли вновь в роли Морфеуса Лоренс Фишберн, или его персонажа омолодят и доверят сыграть другому актёру.



Нет данных и о сценарии новой картины. Предположительно, съёмки должны начаться в следующем году, а на экраны фильм выйдет в 2021 году.

