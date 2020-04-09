Взявший женщину с детьми в заложники в Пятигорске задержан

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Глава Пятигорска сообщил о задержании мужчины, который взял в заложники женщину с двумя детьми. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что злоумышленник забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования. При этом никто из заложников не пострадал. По предварительной информации, нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее сообщалось, что 29-летний мужчина закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми и объявил их заложниками. Он требовал большой выкуп и хотел покинуть страну. Возбуждено уголовно дело.