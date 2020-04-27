«Взрывное устройство» подкинули маникюрщице в Тихвине

«Взрывное устройство» подбросили к дому маникюрщицы в Тихвине (Ленобласть). Потерпевшая нашла за воротами жилища бутылку с жидкостью, проводами и телефоном.
Она вызвала к месту ЧП полицейских. Спецслужбы эвакуировали местных жителей и стали исследовать предмет. Выяснилось, что мастеру маникюра подкинули мудляж ВУ.
Кто стал автором такого «розыгрыша», непонятно. Камеры видеонаблюдения около дома потерпевшей отсутствуют, сообщает РЕН ТВ.
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