Взрыв произошел в жилом доме в Москве

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Взрыв произошел жилом доме в Москве. ЧП случилось в квартире здания на улице Проходчиков.

Взрыв случился в доме номер 3. После взрыва в доме началось возгорание.

«Наблюдается открытое горение из окон, площадь пожара составляет 70 кв. метров», – цитирует ТАСС собеседника из экстренных служб.

Уточняется, что огонь охватил четыре квартиры. Из них спасли пятерых человек. Четыре москвича уже находятся под присмотром врачей.