Взрыв газа произошел в доме под Нижним Новгородом

Алексей Агеев
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Фото и видео — РЕН ТВ

Взрыв газа произошел в двухэтажном доме на территории Нижегородской области. Трагедия случилась в населенном пункте Филинское в Вачском районе.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась видеозапись с места инцидента. На кадрах можно заметить последствия взрыва: здание частично разрушено, завалы разбираются сотрудниками МЧС.

Работники нижегородской МЧС сообщили, что после взрыва один человек погиб, еще шестеро получили различные травмы. Трое потерпевших получили медпомощь на месте ЧП. Еще троих срочно отвезли в медучреждение.

Уточняется, что по факту случившегося уже заведено уголовное дело. Предварительной причиной взрыва считается нарушение правил эксплуатации газового баллона.

Ранее мы сообщали, что взорвавшиеся яйца ранили женщину в Москве

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