Взрослая женщина жестоко избила школьницу посреди улицы

В станице Тацинской Ростовской области взрослая женщина набросилась на улице на 13-летнюю девочку. Всё происходящее сняли на видео очевидцы, сообщает Donday



Инцидент случился в субботу, 7 марта. Школьница шла с подругой по улице и в этот момент на неё набросилась женщина. Мотивы нападавшей пока неизвестны, полиция проводит проверку.



На записи можно заметить, что в драку вмешался мужчина. Он сначала грубо отшвырнул на асфальт подругу пострадавшей девочки, а затем оттащил несовершеннолетнюю от женщины.



После драки на лице школьницы остались травмы.



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