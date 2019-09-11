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Посол рассказал, почему россияне стали часто гибнуть в Турции

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов объяснил, почему на турецких курортах стали чаще гибнуть туристы из России. В 2019 году в Турции скончались около 90 россиян, пишет РИА Новости.

По его мнению, все дело в росте турпотока из нашей страны. Причины смертей самые банальные, например, состояние здоровья. Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ерхов отметил, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с туристическими автобусами, а также на пешеходных переходах. Кроме того, туристы злоупотребляют системой «все включено».

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