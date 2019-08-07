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Выяснилось, почему стоит отказаться от потребления соли

Терапевт-диетолог Александра Белодедова рассказала, почему человеку стоит отказаться от потребления соли.

По словам эксперта, это поможет не только улучшить не только внешний вид, но и состояние здоровья. Выяснилось, что многие солевые добавки содержат антислеживатель, который вызывает аллергию и способствует накоплению в организме токсинов.

Кроме того, чрезмерное потребление соли повышает давление, провоцирует образование своеобразных спазмов, что приводит к гипертонии, инсультам и другим недугам, пишет Medikforum.

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