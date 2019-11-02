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Выяснилось, какие болезни можно определить по запаху человека

Педиатр Лина Мурадова рассказала «Вечерней Москве» о существовании необычного метода диагностики болезней.

По ее словам, им является запах. Неприятный запах изо рта может указывать на хронический тонзиллит, гастрит и гастроэзофагеальный рефлюкс.

Запах кленового сиропа может сигнализировать о врожденном нарушении обмена некоторых аминокислот. Затхлый мышиный запах может исходить от человека, страдающего генетическим заболеванием фенилкетонурией.

Диабет «пахнет» ацетоном, а резкий пивной запах может быть симптомом открытой формы туберкулеза.

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