Выяснилось, какие болезни можно определить по запаху человека

Педиатр Лина Мурадова рассказала «Вечерней Москве» о существовании необычного метода диагностики болезней.

По ее словам, им является запах. Неприятный запах изо рта может указывать на хронический тонзиллит, гастрит и гастроэзофагеальный рефлюкс.

Запах кленового сиропа может сигнализировать о врожденном нарушении обмена некоторых аминокислот. Затхлый мышиный запах может исходить от человека, страдающего генетическим заболеванием фенилкетонурией.

Диабет «пахнет» ацетоном, а резкий пивной запах может быть симптомом открытой формы туберкулеза.