Выставленный за отсутствие маски мужчина напал на алкомаркет

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20 апреля пьяный житель Костромы напал на работника алкомагазина. Об этом пишет k1news.

По данным правоохранителей, 62-летний гражданин пришел в торговую точку утром, однако сотрудник алкомаркета призвал посетителя покинуть магазин, так как на клиенте не было медицинской маски. Пожилой мужчина очень расстроился, употребил спиртного и вернулся, чтобы мстить.

Спустя несколько часов он зашел в алкомаркет с ножом, стал угрожать работнику магазина и требовал алкоголь. Однако молодой человек оказался не из робкого десятка: он запер незваного гостя в подсобном помещении, а затем вызвал полицейских. По факту ЧП уже завели уголовное дело.

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