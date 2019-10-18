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Вышло новое приложение «ВКонтакте»: как скачать?

Программисты, работающие над улучшением мобильного приложения соцсети ВКонтакте создали новую версию программы. Чтобы завладеть новым приложением, надо выполнить несколько необычных действий.

Сперва на улице надо найти QR-код. Их размещают на рекламных стендах в столице и Петербурге. Затем надо отсканировать код при помощи камеру «Историй» в старом приложении. После этого вы получите новую программу. В ней вкладка «Интересное» перенесена в основную ленту. Ее можно легко активировать, если свайпнуть в левую сторону.

Кроме того, «колокольчике» на странице с лентой теперь содержит вкладку со всеми уведомлениями. Главная «фишка»: перенесено и разделено старое меню, с помощью которого вы ранее находили разделы «Друзья», «Сообщества» и им подобные. Теперь у «Друзей» есть отдельный логотип внизу справа от сообщений, а вот сервисы теперь находятся в «Обзоре», сообщает РГ.

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