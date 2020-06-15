Выпуск и обслуживание всех банковских карт в России могут стать платными

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Банки будут вынуждены взимать деньги с клиентов за выпуск и обслуживание карт, использование платёжных приложений, доступ к колл-центру, а также — сократить или отменить программы лояльности, если в России сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за приём карт (эквайринг). Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в правительство (есть у «Известий»).

«В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны, они субсидируются из доходов от эквайринга. Благодаря этой модели в России на каждого человека приходится минимум две карты. Доля безналичного оборота выросла с 25% в 2014 году до 65% в 2020-м», — заявил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

В марте 2020 года ЦБ ограничил эквайринговые комиссии на время пандемии коронавируса до 1% для онлайн-покупок, а в июне — до такого же уровня для медицинских услуг. Ограничения продлятся до 30 сентября.

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