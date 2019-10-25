Выпущена самая маленькая камера: она не больше песчинки

Компания OmniVision представила экстремально маленькую камеру. Размер нового устройства под названием OmniVision OV6948 поражает: девайс схож по габаритам с песчинкой.

Размеры новинки идеально разбирать в миллиметрах. Они состоят из следующих показателей: 0,575 x 0,575 x 0,232 мм. Однако это не мешает камере создавать цветное изображение с разрешением 40 000 пикселей. В этом ей помогает чип RGB Bayer. Сзади имеется подсветка.

Отметим, что в смартфонах такая камера использоваться не будет. Однако для таких сфер, как медицина, данное устройство идеально подойдет. Ее в дальнейшем планируют внедрять в хирургические инструменты, сообщает Ферра.ру.

Фото: Ферра.ру