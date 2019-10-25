На главную Новости мира Выпущена самая маленькая камера: она не больше песчинки
Новости мираОбщество

Выпущена самая маленькая камера: она не больше песчинки

Компания OmniVision представила экстремально маленькую камеру. Размер нового устройства под названием OmniVision OV6948 поражает: девайс схож по габаритам с песчинкой.

Размеры новинки идеально разбирать в миллиметрах. Они состоят из следующих показателей: 0,575 x 0,575 x 0,232 мм. Однако это не мешает камере создавать цветное изображение с разрешением 40 000 пикселей. В этом ей помогает чип RGB Bayer. Сзади имеется подсветка.

Отметим, что в смартфонах такая камера использоваться не будет. Однако для таких сфер, как медицина, данное устройство идеально подойдет. Ее в дальнейшем планируют внедрять в хирургические инструменты, сообщает Ферра.ру.

Фото: Ферра.ру

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]7info.ru Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

День рождения Луи де Фюнеса

Дэниел Рэдклифф раскрыл одну из тайн съёмок первой части «Гарри Поттера»

Эксперты рассказали о шансах Мэй на «мирный» Brexit