Выпущен коронавирусный ремейк знаменитой кричалки ЦСКА

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Фанат футбольного клуба ЦСКА Дима «Лысый» Бугров представил коронавирусный вариант знаменитой кричалки про атомную бомбу. Видео размещено на официальном канале клуба.
Фанат футбольного клуба ЦСКА Дима «Лысый» Бугров представил коронавирусный вариант знаменитой кричалки про атомную бомбу. Видео размещено на официальном канале клуба.
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