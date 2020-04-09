Выпущен коронавирусный ремейк знаменитой кричалки ЦСКА

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Фанат футбольного клуба ЦСКА Дима «Лысый» Бугров представил коронавирусный вариант знаменитой кричалки про атомную бомбу. Видео размещено на официальном канале клуба.

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