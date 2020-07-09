Выплаты на детей иногда получают совсем не те, кому они предназначены

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Телеканал НТВ поднял тему «путинских» выплат на детей, введённых в период пандемии. Оказывается, иногда деньги получают не те, кому они реально предназначены.

Напомним, в июне и июле российские семьи могли получить по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Такие меры поддержки семей на период пандемии коронавируса предложил президент России Владимир Путин.

Чтобы получить деньги, достаточно было оформить документы в Пенсионном фонде. И получить их мог любой из родителей, оформивший всё первым. Этим воспользовались некоторые люди, в том числе и злостные алиментщики. В результате, путинские выплаты доставались не тому человеку, с которым живёт ребёнок.

В Пенсионном фонде обещают разбираться с такими случаями, но сделать это можно только, если деньги ещё не получены. Законных оснований, чтобы вернуть выплаты, сейчас нет.

В сюжет НТВ отмечается, что остаётся только взывать к совести, но помогает это далеко не всегда.