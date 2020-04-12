Выпавшему из окна мужчине выписали штраф за нарушение самоизоляции

Правоохранители выписали штраф мужчине, который выпал из окна в Некрасовке. Он пытался сделать селфи и едва не разбился. От смерти его спасла девушка, которая удерживала упавшего за руки 15 минут.
На место ЧП прибыли полицейские и вытащили мужчину на балкон. При проверке по факту произошедшего было установлено, что гражданин нарушил самоизоляцию и пришел в гости.
В итоге мужчину наказали. Ему выписали штраф, сообщает РЕН ТВ.
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