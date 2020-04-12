Выпавшему из окна мужчине выписали штраф за нарушение самоизоляции

Алексей Агеев

Названа опасность коронавируса для сердечников

Коронавирус мир
Американские ученые пришли к выводу, что коронавирус может негативно влиять на работу сердца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование...
Узнать больше

В красноярском автобусе кондуктор потребовала от пассажира справку

Коронавирус
В Красноярском крае кондуктор закатила скандал одному из пассажиров, требуя от него справку о том, что он может нарушить режим самоизоляции и...
Узнать больше

14% российских пар стали ссориться чаще во время самоизоляции

Коронавирус мир
В каждой седьмой российской паре (14%), в которой партнеры живут вместе, количество ссор возросло после перехода на режим самоизоляции. Об этом свидетельствуют...
Узнать больше
-

Правоохранители выписали штраф мужчине, который выпал из окна в Некрасовке. Он пытался сделать селфи и едва не разбился. От смерти его спасла девушка, которая удерживала упавшего за руки 15 минут.

На место ЧП прибыли полицейские и вытащили мужчину на балкон. При проверке по факту произошедшего было установлено, что гражданин нарушил самоизоляцию и пришел в гости.

В итоге мужчину наказали. Ему выписали штраф, сообщает РЕН ТВ.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Госпитализировано 9 жителей Заокского с коронавирусом

Новости Рязани
12 апреля представители оперативной группы регионального правительства во главе с вице-губернатором Игорем Грековым, с рабочей поездкой посетили село Заокское. 
Узнать больше

На пожаре в Касимове погиб мужчина

Новости Рязани
Во время пожара в Касимове погиб мужчина, 1977 года рождения. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».  Пожар в доме...
Узнать больше

В Сасовском районе молодая девушка покончила с собой

Новости Рязани
В одном из населённых пунктов Сасовского района покончила с собой 19-летняя девушка. Информация об этом появилась в воскресенье, 12 апреля, в социальной...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Названы населённые пункты Рязанской области, в которых выявлены случаи коронавируса

Коронавирус ТОП
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила, где зарегистрированы подтверждённые и условно подтверждённые случаи коронавируса по муниципальным образованиям. Данные на...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом В воскресенье, 12 апреля, в Рязанской области выявлены ещё 16...
Узнать больше

Как Рязанская область связана с космонавтикой

Новости Рязани
В воскресенье, 12 апреля, отмечается День космонавтики. К этому событию Рязаньстат опубликовал подборку из 6 фактов космической истории Рязанской области. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Жители Казани устроили забег в трусах во время самоизоляции

Политолог: В РФ возможен социальный взрыв после победы над COVID-19

Москвичи подрались из-за своих собак