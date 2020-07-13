В Ставропольском крае вынесен приговор мужчине, зарезавшему 8-месячную дочь. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Преступление было совершено в ночь на 2 мая 2019 года в селе Бешпагире. После ссоры с женой мужчина несколько раз ударил ножом в шею свою 8-месячную дочь. От полученных ран девочка умерла на месте.

Суд признал злоумышленника виновным в убийстве и приговорил к 16 годам колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, ему предстоит выплатить миллион рублей в качестве возмещения морального вреда и 28 тыс 600 рублей материального ущерба.