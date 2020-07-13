Понедельник, 13 июля, 2020
24.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Вынесен приговор мужчине, зарезавшему 8-месячную дочь

7info

В Ставропольском крае вынесен приговор мужчине, зарезавшему 8-месячную дочь. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

Преступление было совершено в ночь на 2 мая 2019 года в селе Бешпагире. После ссоры с женой мужчина несколько раз ударил ножом в шею свою 8-месячную дочь. От полученных ран девочка умерла на месте. 

Суд признал злоумышленника виновным в убийстве и приговорил к 16 годам колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, ему предстоит выплатить миллион рублей в качестве возмещения морального вреда и 28 тыс 600 рублей материального ущерба.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяНиколай Любимов посетил рязанское предприятие по производству изделий из пластмасс

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов посетил рязанское предприятие по производству изделий из пластмасс

Новости Рязани
В понедельник, 13 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал на предприятии «ВЕГА-Рязань», являющемся одним из лидеров в отрасли производства изделий из...
Узнать больше

В Скопинском районе готовят к открытию «Точку роста»

Новости Рязани
В Скопинском районе на базе Секиринской школы готовится к открытию «Точка роста» – Центр цифрового и гуманитарного профилей образования.
Узнать больше

Обновлена информация о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона. По состоянию на 12 часов...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани завершился третий этап «Авиадартса»

Администрация
В субботу, 11 июля, на рязанском аэродроме в Дягилево состоялось закрытие третьего этапа конкурса по выучке лётных экипажей «Авиадартс-2020». ТОржественную церемонию посетили...
Узнать больше

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор событий РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей, пришедших на этой неделе из разных уголков Рязанской области. На дороге у поворота...
Узнать больше

Николай Любимов прокомментировал выдвижение кандидатов от «Единой России»

Новости Рязани
Напомним, губернатор Любимов стал первым номером партийного списка «Единой России». Выборы пройдут 13 сентября.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+