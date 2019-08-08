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Вынесен приговор мужчине, который сжёг заживо детей и беременную девушку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Якова Жильцова.  Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. 

Следствием и судом установлено, что 29 июня 2018 года  Жильцов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в жилом доме,  расположенном в станице Егорлыкской, после бытового конфликта со своей сожительницей, действуя умышленно, разлил в коридоре дома бензин, после чего поджег. В результате его противоправных действий  в жилом доме возник пожар, в ходе которого погибли три дочери сожительницы 6 лет, 8 лет, а также 17 лет (девушка находилась в состоянии беременности). Гражданская супруга Жильцова получила ожоги тела  и была доставлена в МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района Ростовской области, где ей своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему ее жизнь удалось спасти.

Кроме того, в результате преступных действий Жильцова  пожаром был уничтожен дом.

Приговором суда Жильцову  назначено наказание в виде 23 лет  лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока наказания – в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

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