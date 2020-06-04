Вынесен приговор молодым людям, разрушившим ледяные скульптуры

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В Благовещенске вынесен приговор молодым парню и девушке, которые утром 23 января разгромили фигуры в ледовом городке на главной площади амурской столицы. Об этом сообщает ИА «ПортАмур».

Вандалы разрушили 17 ледяных скульптур. В местной администрации подсчитали, что сумма ущерба от их действий превысила 1,8 млн рублей.

Суд признал молодых людей виновными и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы. В это время им запрещено выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, ходить в бары и рестораны, посещать массовые мероприятий. Также осуждённым запрещено выезжать за пределы населённого пункта: девушке – Благовещенска, парню – села Овсянка.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Кроме того, администрация Благовещенска может взыскать с вандалов через суд компенсацию материального ущерба.