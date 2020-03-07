Вылечившийся от коронавируса москвич рассказал о симптомах

Первый заразившийся коронавирусом москвич Давид Беров расскзаал о симптомах болезни после того, как его выписали из больницы. Он смог покинуть медучреждение после того, как анализы три раза показали: вируса в организме молодого человека нет.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалось видео, на котором москвич рассказывает о своем состоянии. По словам Берова, он прекрасно себя чувствует. Он также отметил, что рад покинуть больницу. Кроме того, парень поблагодарил работников медцентра.

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– Я не волновался вообще, потому что симптомы у меня были обычные – простуда, кашель. Приехал из Италии, и бдительность сыграла: просто пошли с друзьями проверились, – резюмировал Давид.