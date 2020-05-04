Понедельник, 4 мая, 2020
14.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Выгуливавший собаку мужчина порезал ножом двух полицейских

Никита Брыкин

Мужчины зверски надругались над девушкой за отказ другу

Новости мира
В Ялуторовске Тюменской области осудят троих мужчин, которые зверски изнасиловали 27-летнюю девушку. ЧП случилось13 апреля. Друзья пригласили знакомую к...
Узнать больше

Супруги организовали бордель для занятий проституцией в Перми

Новости мира
Завершено расследование в отношении 28-летнего мужчины и двух девушек, которых обвиняют в организации занятий проституцией в Перми. Об этом пишет телеканал РЕН...
Узнать больше

Премьер-министр России заразился коронавирусом

Власть
У премьер-министра России Михаила Мишустина выявлен коронавирус. Об этом сообщает ТАСС. Уже назначен исполняющий обязанности премьера – им стал...
Узнать больше
-

В подмосковных Озерах под стражу заключен местный житель, который напал на полицейских после просьбы увести собаку. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 1 мая. По предварительным данным, 41-летний мужчина, будучи пьяным, нанес двум сотрудникам полиции колото-резанные ранения живота и грудной клетки. Выяснилось, что они попросили хозяина забрать питомца, который пыталась их укусить.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские экоактивисты просят запретить въезд в Солотчинский парк

Новости Рязани
Представители Экологического Рязанского альянса просят запретить въезд в Солотчинский парк. Соответствующее письмо они направили в Министерство природопользования Рязанской области. Активисты просят назначить...
Узнать больше

Оперативная сводка по коронавирусу в Рязанской области на 4 мая

Коронавирус Рязань
По данным на 8.30 понедельника, 4 мая, в Рязанской области коронавирусом больны 1076 человек. Ещё 61 положительный тест находится на подтверждении в...
Узнать больше

Николай Любимов прибыл на пожар, в котором погибли люди

Власть
В ночь на понедельник, 4 мая, в Рязани загорелся жилой дом на улице Гагарина. 15 человек эвакуировали из кирпичного дома. Троих оперативно...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Оперативная сводка по коронавирусу в Рязанской области на 4 мая

Коронавирус Рязань
По данным на 8.30 понедельника, 4 мая, в Рязанской области коронавирусом больны 1076 человек. Ещё 61 положительный тест находится на подтверждении в...
Узнать больше

Более 100 детей в Рязанской области сдали положительные тесты на COVID-19

Коронавирус ТОП
В Рязанской области коронавирус подтверждён у 97 детей. Ещё у четверых анализы находятся на проверке в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила оперативная группа...
Узнать больше

В рязанских больницах находится 236 пациентов с COVID-19

Новости Рязани
По состоянию на 2 мая в рязанских больницах находится 236 пациентов с COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в жизни россиян в мае

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае.  Итак, что же изменится в нашей жизни в...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+