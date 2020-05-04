Выгуливавший собаку мужчина порезал ножом двух полицейских

В подмосковных Озерах под стражу заключен местный житель, который напал на полицейских после просьбы увести собаку. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 1 мая. По предварительным данным, 41-летний мужчина, будучи пьяным, нанес двум сотрудникам полиции колото-резанные ранения живота и грудной клетки. Выяснилось, что они попросили хозяина забрать питомца, который пыталась их укусить.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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