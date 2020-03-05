Выбросившего собаку из окна в Красноярске наказали

Суд вынес приговор в отношении жителя Красноярска, который выбросил из окна собаку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по краю.

Мужчину приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.

В феврале злоумышленник, будучи пьяным, решил избавиться от надоевшей ему собаки. Мужчина выбросил той-терьера из окна пятого этажа, а верный пес потом вернулся домой. В полицию с заявлением о произошедшем обратилась сожительница мужчины.

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