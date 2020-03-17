Выбивавшим показания из подростков полицейским вынесли приговор

Суд вынес приговор полицейским, которых обвинили в избиении выпускников детского дома в Свердловской области. Их признали виновными в превышении должностных полномочий. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По словам пострадавших, из них на протяжении четырех дней выбивали показания. Один из подростков пожаловался, что оперативники вывезли его в лес и заставляли рыть себе могилу.

Известно, что юношей подозревали в краже сумки. Полицейские посчитали, что воровством подростки зарабатывают на дозу наркотиков. Экс-сотрудников полиции осудили на срок от трех до четырех лет заключения в колонии строгого режима.