На главную Новости мира

Введут ли в России «налог на огород»?

Сегодня Совет Федерации должен рассмотреть закон, предусматривающий расширение применения патентной системы налогообложения. Патенты предлагают приобретать гражданам, занимающимся растениеводством и животноводством. Об этом пишет «Российская газета»

На днях закон был одобрен в третьем чтении Государственной Думой и уже наделал немало шума. Так, нашлись те, кто назвал патенты для фермеров новым «налогом на огород».

– Ничего подобного не планируется, –  заверил издание депутат Госдумы РФ, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. –  Приобретение патента – дело сугубо добровольное, это никакая не обязаловка. Патенты могут заинтересовать предпринимателей, которые ведут сельское хозяйство на больших участках и используют труд наемных работников. Тем же, кто реализует излишки продукции своего сельского приусадебного сада и огорода, покупать патент не нужно. И уж тем более, это не касается владельцев дачных соток в садоводческих товариществах, –  подчеркнул Олег Валенчук.

Патентную систему налогообложения (ПСН) вправе применять только индивидуальные предприниматели и только по определенным видам деятельности. Это, например, розничная торговля, общепит. При этом ИП разрешено иметь не более 15 наемных работников, а доход не должен превысить 60 миллионов рублей в год.

Налог на ПСН – это стоимость патента, она оплачивается в зависимости от того, на какой срок приобретен патент. Например, при сроке действия до шести месяцев налог нужно перечислить одной суммой в любое время в течение шести месяцев. Если патент куплен на 6 –  12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента – в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости – в оставшийся срок действия.

Принцип расчета стоимости патента основан на потенциально возможном годовом доходе ИП. Этот доход индексируется на коэффициент-дефлятор. Если повышается дефлятор, растет и стоимость патента.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7 16+
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские школьники посетили урок экологии на очистных сооружениях РНПК

Рязанцам предлагают послушать «Диалоги эпох»

Кассир «Дикси» убил посетителя ударом в живот