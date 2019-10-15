Вузы Москвы введут упрощённый приём для участников хакатонов

Московские вузы намерены упростить прием в магистратуру для победителей международных хакатонов — соревнований IT-разработчиков. Об этом «Известиям» рассказали в сообществе разработчиков, айтишников и предпринимателей Russian Hackers.

Так, с 2020 года призеры хакатонов получат преимущество при поступлении на профильные магистерские программы Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского физико-технического института (МФТИ).

«Нам интересен этот формат, потому что мы развиваем проектное обучение, работу в командах, и, конечно, мы хотели бы видеть абитуриентов магистратуры, которые уже имеют определенные навыки в этой области», — рассказала директор по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися ВШЭ Тамара Протасевич.

Как отметил советник при ректорате МФТИ по технологическому предпринимательству Дмитрий Быкадоров, победители хакатонов смогут получить определенность в выборе своей учебной траектории, а вузы — отобрать лучших претендентов из числа желающих поступить.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Код доступа: участники хакатонов попадут в магистратуру без экзаменов

