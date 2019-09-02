Вторая по силе магнитная буря обрушилась на Землю

На Землю обрушилась вторая по силе в этом году магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.



Началась буря в субботу, 31 августа, продолжилась в воскресенье, а также утром в понедельник. Учёные прогнозируют, что сегодня во второй половине дня буря должна пойти на спад. Геомагнитная обстановка на Земле должна стабилизироваться к утру вторника, 3 сентября.



Происходящий рост магнитных возмущений прогнозировался заранее в связи с приближением к земле потока быстрого солнечного ветра. При этом учёные отмечают, что буря началась на день раньше ожидаемого, кроме того, она стала более сильной, чем прогнозировалось.



Сила магнитной бури оценивается в 2 балла по 5-балльной шкале. Более сильная буря была зафиксирована в мае – тогда она оценивалась в 3 балла.

