ВТБ: жители Центрального федерального округа вдвое сократили число покупок за рубежом

Летом 2020 года клиенты ВТБ, проживающие на территории Центрального ФО, совершили за рубежом 1,6 млн транзакций, на 53% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном. Абсолютное большинство из них пришлось на топ-10 наиболее посещаемых стран, где количество покупок сократилось на 63% и составило 810 тыс.

В целом за это лето жители Центрального федерального округа израсходовали за рубежом 3,4 млрд рублей, что в четыре раза меньше уровня прошлого года. В странах первой десятки объем покупок в этом сезоне составил 2,3 млрд рублей (снижение на 77%), а количество транзакций сократилось на 63%.

Топ-10 стран по тратам клиентов ВТБ в ЦФО этим летом возглавили Турция (359 млн рублей), Беларусь (315 млн рублей) и Франция (303 млн рублей). На четвертом месте оказалась Испания (292 млн рублей), на пятом – Италия (262 млн рублей). Также в рейтинг вошли США (225 млн рублей), Германия (217 млн рублей), Великобритания (183 млн рублей) и Кипр (34 млн рублей). Замыкает десятку еще одно традиционно популярное направление – Греция (47 млн рублей).

Турция, которая первой открыла для россиян свои границы, продемонстрировала самый большой скачок трат в августе: жители ЦФО за последний месяц лета потратили там 312,6 млн рублей. Для сравнения, в июле было израсходовано 35 млн, а в июне – 11 млн. Объем транзакций в Турции в августе по сравнению с июнем увеличился в 11 раз, в Беларуси — в два раза, во Франции – в 1,5раза.

Наименее значительно снизились затраты жителей Центральной России за рубежом в супермаркетах и АЗС – на 67% в обеих категориях (учитываются данные топ-10 стран по каждой категории). Наиболее заметно – на 95% – из-за карантина упали расходы на экскурсионные бюро.На 93% меньше средств клиенты ВТБ из ЦФО потратили на аренду автомобилей, также на 90%«просел» сегмент развлечений – кино, театров и концертных залов, которые из-за пандемии были закрыты. При этом россияне продолжали путешествовать: объем трат на железнодорожные и авиабилеты в топ-10 стран составил 17% от прошлогоднего, на гостиницы – 14%.

Кроме того, клиенты ВТБ из центральных регионов продолжили проводить время в зарубежных барах и ресторанах (объем трат – 18% от прошлогоднего) и обновлять гардероб (17%).

— Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, нос каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране, — комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.