Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы. Инициаторами и организаторами этого профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, в 1983 году выступили международные организации: Международная Федерация социальных работников и Международная Ассоциация школ социальной работы.

Инициативу поддержал Международный Совет по социальному обеспечению, а также национальные государственные и негосударственные социальные организации, и учреждения более чем в 90 странах мира. Участие России в праздновании этого дня и реализации международных программ социальной направленности осуществляется благодаря координационным функциям Союза социальных педагогов и социальных работников РФ.

К задачам социальной работы международного уровня относятся: обмен опытом между структурами и представителями различных государств по вопросам социальной работы и социальной политики, организация работы на основе международных стандартов и правовых норм, а также участие в развитии социального направления международной политики.

Социальная работа очень многогранна и охватывает различные категории и группы населения, чем обусловливается её направленность. Основной же задачей социальной работы является обеспечение определённого уровня и качества жизни граждан через систему мер социальной поддержки и защиты.

Разделение направленности социальной работы позволяет выстраивать программы, методы работы, а также способы защиты и помощь в реализации прав для каждой конкретной категории граждан, нуждающейся в помощи и поддержке. К таким направлениям относят: работу с детьми, семьями, инвалидами, пенсионерами, ветеранами, людьми с ограниченными материальными возможностями (малообеспеченными), детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, бездомными людьми и т.д. Перечень этот далеко не полный. Он лишь показывает, как многогранна социальная работа, какие важные общественные задачи выполняют люди, имеющие к ней прямое отношение.

Поддержка старшего поколения и людей-инвалидов – это надежда для каждого человека на то, что оказавшись в подобной ситуации, он не останется один на один со своей проблемой. Это решение важнейшей проблемы незащищённости и беспомощности, с которой может столкнуться любой человек в своей жизни. А поддержка детей и семьи – это надежда и залог будущего государства. Не случайно закон ставит такие социальные институты, как материнство, отцовство и детство под защиту государства.

Привлечение внимания правительств, государственных органов по всему миру к профилактике социальной незащищённости, преодолению проблем социального характера ежегодно каждый третий вторник марта принимает международный характер, когда отмечается Всемирный день социальной работы.

Во всех учреждениях, органах и организациях системы социальной работы проводятся мероприятия, посвящённые проблемам сферы деятельности, достижениям и успехам в преодолении этих проблем. На местном, региональном и национальном уровнях проводятся круглые столы, конференции, семинары, концерты и другие мероприятия. Здесь отмечаются успехи отдельных работников, происходит обмен опытом между организациями и структурами органов социальной защиты.

Важно помнить и о том, что социальная работа трудна, она требует от работников огромного терпения, выдержки и профессионализма, так как направленность её – люди; люди со своим характером, настроением, состоянием здоровья, а ещё проблемами, которые нужно помочь им решить.

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