На главную Новости мира

Всемирный день социальной работы

Senior man with caregiver going shopping at market place

Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы. Инициаторами и организаторами этого профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, в 1983 году выступили международные организации: Международная Федерация социальных работников и Международная Ассоциация школ социальной работы.

Инициативу поддержал Международный Совет по социальному обеспечению, а также национальные государственные и негосударственные социальные организации, и учреждения более чем в 90 странах мира. Участие России в праздновании этого дня и реализации международных программ социальной направленности осуществляется благодаря координационным функциям Союза социальных педагогов и социальных работников РФ.

К задачам социальной работы международного уровня относятся: обмен опытом между структурами и представителями различных государств по вопросам социальной работы и социальной политики, организация работы на основе международных стандартов и правовых норм, а также участие в развитии социального направления международной политики.

Социальная работа очень многогранна и охватывает различные категории и группы населения, чем обусловливается её направленность. Основной же задачей социальной работы является обеспечение определённого уровня и качества жизни граждан через систему мер социальной поддержки и защиты.

Разделение направленности социальной работы позволяет выстраивать программы, методы работы, а также способы защиты и помощь в реализации прав для каждой конкретной категории граждан, нуждающейся в помощи и поддержке. К таким направлениям относят: работу с детьми, семьями, инвалидами, пенсионерами, ветеранами, людьми с ограниченными материальными возможностями (малообеспеченными), детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, бездомными людьми и т.д. Перечень этот далеко не полный. Он лишь показывает, как многогранна социальная работа, какие важные общественные задачи выполняют люди, имеющие к ней прямое отношение.

Поддержка старшего поколения и людей-инвалидов – это надежда для каждого человека на то, что оказавшись в подобной ситуации, он не останется один на один со своей проблемой. Это решение важнейшей проблемы незащищённости и беспомощности, с которой может столкнуться любой человек в своей жизни. А поддержка детей и семьи – это надежда и залог будущего государства. Не случайно закон ставит такие социальные институты, как материнство, отцовство и детство под защиту государства.

Привлечение внимания правительств, государственных органов по всему миру к профилактике социальной незащищённости, преодолению проблем социального характера ежегодно каждый третий вторник марта принимает международный характер, когда отмечается Всемирный день социальной работы.

Во всех учреждениях, органах и организациях системы социальной работы проводятся мероприятия, посвящённые проблемам сферы деятельности, достижениям и успехам в преодолении этих проблем. На местном, региональном и национальном уровнях проводятся круглые столы, конференции, семинары, концерты и другие мероприятия. Здесь отмечаются успехи отдельных работников, происходит обмен опытом между организациями и структурами органов социальной защиты.

Важно помнить и о том, что социальная работа трудна, она требует от работников огромного терпения, выдержки и профессионализма, так как направленность её – люди; люди со своим характером, настроением, состоянием здоровья, а ещё проблемами, которые нужно помочь им решить.

Источник

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В администрации Рязани опровергли информацию о закрытии 7 троллейбусных маршрутов

Администрация
В администрации Рязани опровергли информацию о закрытии 7 троллейбусных маршрутов. В СМИ и соцсетях появились сведения о ликвидации маршрутов 1, 2, 4,...
Узнать больше

В Дашково-Песочне автомобиль сбил 12-летнего подростка

Новости Рязани
На улице Советской Армии в Рязани автомобиль «Хёндай Солярис» сбил 12-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

В четверг в Рязани будут отключать электричество

Новости Рязани
В четверг, 19 марта, в Рязани будут опиливать аварийные деревья. В связи с этим на двух улицах будут отключать электричество.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

Талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении

Культура
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного...
Узнать больше

В Рязани закрывают учреждения образования, культуры и спорта

Администрация
С 17 по 30 марта в Рязани не будут работать учреждения образования, культуры и спорта, культурно-досуговые центры и библиотеки. Об этом глава...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

Мифы и ложные представления о коронавирусе

Акценты
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения в связи c распространением нового коронавируса.
Узнать больше

18 шагов навстречу подростку. Что нужно знать про поколение Z

Акценты
Что за дети пошли?! Они какие-то не такие! Мы такими не были! Они как с другой планеты! Они говорят на другом языке!...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В администрации Рязани опровергли информацию о закрытии 7 троллейбусных маршрутов

В Казани на видео засняли жесткую дорожную разборку

В Дашково-Песочне автомобиль сбил 12-летнего подростка