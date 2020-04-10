ВРИО главы Рособрнадзора раскритиковал уровень знаний школьников

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Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев раскритиковал уровень знаний российских школьников. Специалист заявил, что каждый третий ученик не обладает минимальным уровнем знаний по отдельно взятому предмету.

По словам эксперта, Российская Федерация поставила себе задачу к 2024 году быть в ТОП-10 по качеству образования. Музаев считает, что для достижения этой цели нужно повышать минимальный уровень освоения школьниками предметов.

По словам Анзора Музаева, по итогам проведенных срезовых работ видно, что примерно «32-35% не осваивают минимальный базис образования по тем или иным предметам. При этом в лидирующих по уровню образования государствах этот показатель равняется пяти процентам.

ВРИО Рособрнадзора уверен, что необходимо помочь выйти на должный уровень тем школам, которые столкнулись с трудностями, сообщает РЕН ТВ.