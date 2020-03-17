Врио главы ЕАО застрял в лифте больницы, где проверял качество ремонта

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн приехал в больницу Биробиджана, чтобы проверить качество ремонта. И застрял в лифте. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным СМИ, вместе с главой региона застрял и главврач больницы.



Телеграм-канал «Черно-белый «LIVE Биробиджан»» сообщил, что инцидент случился в детской больнице во вторник, 17 марта. Чтобы вызволить начальство из лифта, пришлось вызывать техника.



Сообщается, что лифт спроектирован так, что врачу приходится вызывать вахтёра, чтобы спустить пациента. При этом кнопка вызова не работает. Стационар был открыт после капитального ремонта ещё 3 марта, но лифт, по данным источника, включили только пару дней назад.