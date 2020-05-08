«Врачи» украли у бизнесмена миллионы рублей в Москве

В Москве предприниматель стал жертвой нападения грабителей. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что злоумышленники переоделись в костюмы врачей скорой помощи и напали на мужчину в подъезде дома. Они распылили в сторону жертвы газовый баллончик, ударили по голове и украли сумку с 135 тысячами долларов и одним миллионом рублей.
В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружена куртка с надписью «Скорая помощь» и медицинский чемодан. Возбуждено уголовное дело.
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