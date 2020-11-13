Врачи не рекомендуют быстро выходить на работу после коронавируса

Для COVID-19 характерен полиморфизм клинических симптомов, и его проявления могут быть очень индивидуальны, рассказала «Известиям» начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова.

— Необходимо учитывать и форму перенесенного заболевания. Но несмотря на то, что патология протекает так «лично» и зависит от многих обстоятельств, для всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина «поли-заболевания», то есть присоединение другой патологии, — отметила реабилитолог.

Только учитывая все приведенные факты, можно объективно оценить опасность быстрого возвращения к работе, считает она.

Профессор отметила, что в ее практике даже молодые пациенты, не имевшие до коронавирусной инфекции никаких хронических заболеваний, восстанавливались после болезни около четырех недель, и у некоторых из них продолжали оставаться слабость и явления астении.

После тяжелого течения инфекции лучше всего отправиться в санаторий. Причем желательно в своей климатической зоне, иначе может произойти срыв адаптации и обострение хронических заболеваний.

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