Врачи не рекомендуют быстро выходить на работу после коронавируса

Для COVID-19 характерен полиморфизм клинических симптомов, и его проявления могут быть очень индивидуальны, рассказала «Известиям» начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова.
Только учитывая все приведенные факты, можно объективно оценить опасность быстрого возвращения к работе, считает она.
Профессор отметила, что в ее практике даже молодые пациенты, не имевшие до коронавирусной инфекции никаких хронических заболеваний, восстанавливались после болезни около четырех недель, и у некоторых из них продолжали оставаться слабость и явления астении.
После тяжелого течения инфекции лучше всего отправиться в санаторий. Причем желательно в своей климатической зоне, иначе может произойти срыв адаптации и обострение хронических заболеваний.
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